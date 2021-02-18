İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Lig Beyaz Grup: Manisa FK: 1 - Niğde Anadolu FK: 0

Manisa Futbol Kulübü, Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK'yı Okan Eken'in golüyle 1-0 mağlup etti. Ligde 61 puana ulaşan ve namağlup unvanını devam ettiren Manisa FK, zirvede puan farkını 19'a yükseltti.



Stat: Manisa Mümin Özkasap Stadı


Hakemler: Serkan Önsal, Mehmet Kağan Bingül, Uğur Akalp.


Manisa FK: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Burak Yılmaz, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan, Emir Alagöz (Mehmet Güven dk. 90?), Hakan Barış (Ferhat Yazgan dk. 77), Zahit Fındık (Volkan Okumak dk. 26), Sertaç Çam, Okan Eken (Mehmet Uysal dk. 90 ?)


Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Birhan Vatansever, Metehan Yilmaz (Berkin dk. 90 ?), Tolgahan Mulla Çiçek (Yücel dk. 90 ?), Hüseyin Altuğ Taş, Şahan Akyüz, Ferhat Hatipoğlu, Fatih Aktay, Onur Taha Takır, Polat Abay, Recep Yemişçi


Gol: Okan Eken (dk. 36) (Manisa FK)


Sarı Kart: Birhan (Niğde Anadolu FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.