2. Lig Beyaz Grup: Manisa FK: 1 - Niğde Anadolu FK: 0

Manisa Futbol Kulübü, Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK'yı Okan Eken'in golüyle 1-0 mağlup etti. Ligde 61 puana ulaşan ve namağlup unvanını devam ettiren Manisa FK, zirvede puan farkını 19'a yükseltti.
Stat: Manisa Mümin Özkasap Stadı
Hakemler: Serkan Önsal, Mehmet Kağan Bingül, Uğur Akalp.
Manisa FK: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Burak Yılmaz, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan, Emir Alagöz (Mehmet Güven dk. 90?), Hakan Barış (Ferhat Yazgan dk. 77), Zahit Fındık (Volkan Okumak dk. 26), Sertaç Çam, Okan Eken (Mehmet Uysal dk. 90 ?)
Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Birhan Vatansever, Metehan Yilmaz (Berkin dk. 90 ?), Tolgahan Mulla Çiçek (Yücel dk. 90 ?), Hüseyin Altuğ Taş, Şahan Akyüz, Ferhat Hatipoğlu, Fatih Aktay, Onur Taha Takır, Polat Abay, Recep Yemişçi
Gol: Okan Eken (dk. 36) (Manisa FK)
Sarı Kart: Birhan (Niğde Anadolu FK)