2. Lig Kırmızı Grup: Turgutluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor evinde konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yenerek puanını 42'ye çıkardı.
Stat: Turgutlu Yedi Eylül
Hakemler: Gürel Uzuner, Aydın Karsavuran, Mehmet Dura
Turgutluspor: Hüseyin, Samed, Mithat (Emre Keskin dk. 63), Muhammet Arslantaş (Emre Nasuh dk. 84 ?), Marvin, Mete, Erdoğan, Talha, Haşim (Mutlu dk. 56), Erkan, Kadir
Tetiş Yapı Elazığspor: Ali, Ömer Faruk, Cihan, Kadir Bekmezci, Fırat (Sefa dk. 77), Cengizhan, Hebat, Kadir, Yiğitcan, Hasan (Yusuf dk. 66), Eren (İzzet dk. 85 ?)
Goller: Marvin (dk. 37), Haşim (dk. 54), Erkan (dk. 67) (Turgutluspor), Cengizhan (dk. 73 Pen.) (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı Kartlar: Talha (Turgutluspor), Ömer Faruk, Yusuf, Cihan, Hebat (Elazığspor)