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2. Lig Kırmızı Grup: Turgutluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor evinde konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 yenerek puanını 42'ye çıkardı.



Stat: Turgutlu Yedi Eylül


Hakemler: Gürel Uzuner, Aydın Karsavuran, Mehmet Dura


Turgutluspor: Hüseyin, Samed, Mithat (Emre Keskin dk. 63), Muhammet Arslantaş (Emre Nasuh dk. 84 ?), Marvin, Mete, Erdoğan, Talha, Haşim (Mutlu dk. 56), Erkan, Kadir


Tetiş Yapı Elazığspor: Ali, Ömer Faruk, Cihan, Kadir Bekmezci, Fırat (Sefa dk. 77), Cengizhan, Hebat, Kadir, Yiğitcan, Hasan (Yusuf dk. 66), Eren (İzzet dk. 85 ?)


Goller: Marvin (dk. 37), Haşim (dk. 54), Erkan (dk. 67) (Turgutluspor), Cengizhan (dk. 73 Pen.) (Tetiş Yapı Elazığspor)


Sarı Kartlar: Talha (Turgutluspor), Ömer Faruk, Yusuf, Cihan, Hebat (Elazığspor)

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