2. Lig: Manisa FK: 0 - Hacettepespor: 0

com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü, ligin 34. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Hacettepespor ile 0-0 berabere kalarak puanını 79'a yükseltti. Hacettepespor ise puanını 24'e yükseltmesine rağmen son sıradan kurtulamadı.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Tunç Özdemir, Turhan Akbaş, Tuncay Ercan

Manisa FK: Yusuf Balcıoğlu, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim (Çağrı Giritlioğlu dk. 64), Burak Yılmaz, Ümit Kurt, Erhan Kara, Ferhat Yazgan (Hakan Barış dk. 65), Mikail Koçak (Kemal Rüzgar dk. 79), Mustafa Durak (Emir Alagöz dk. 64), Volkan Okumak, Mehmet Uysal (Serdar Deliktaş dk. 85 ?)

Hacettepespor: Numan Soysal, H. Eren Bektaş, Volkan Kılıç, Furkan Temir (Arda Tuzcu dk. 46), M. Ali Barutcu, Ali Eren Karadağ, Sarp Ekinci, K. Emirhan Aydın, Musa Şahindere, Ö. Alper Tatlısu, Y. Suat Bolat (Kadir Enes dk. 90 ?)

Sarı Kartlar: Ferhat (Manisa FK), Musa (Hacettepespor)