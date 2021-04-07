2. Lig: Manisa FK: 1 - Şanlıurfaspor: 1

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta mücadelesinde namağlup lider olan Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 77'ye yükseltti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Ahmet Deveci, Niyazi Atakan Ataseven
Manisa FK: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz (Ümit Kurt dk. 75), Ahmet Kesim, Burak Yılmaz, Erhan Kara, Ferhat Yazgan, Hakan Barış, Emir Alagöz, Zahit Fındık (Volkan Okumak dk. 27), Sertaç Çam, Kemal Rüzgar (Mehmet Uysal dk. 63)
Şanlıurfaspor: Hakan Canbazoğlu, Mustafa Çakır, Mehmet Taşçı, Muhammet Raşit Yöndem, Yunus Emre Gedik (Muhammet dk. 78), Galip Güzel, Cihan Avcu, Onur Kolay (Fevzi dk. 25), Gökdeniz Varol (Süleyman dk. 46), Turgut Doğan Şahin (Tarık dk. 78), Can Erdem (Cihan dk. 90 ?)
Goller: Mehmet Yılmaz (dk. 10) (Manisa FK), Can Erdem (dk. 65) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: Doğan Şahin, Emre, Fevzi, Hakan, Cihan, Tarık, Galip (Şanlıurfaspor)