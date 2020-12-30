2. Lig: Manisa FK: 1 - Sarıyer: 1

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Celal Bayraklı, Aykut Küçük, Azad İlhan
Manisa FK: Ömer, Mehmet, Burak, Ahmet, Erhan, Nizamettin (Ümit dk. 90+1 ?), Emir, Hakan, Zahit (Volkan dk. 83 ?), Sertaç, Serdar (Tayyib dk. 83 ?)
Sarıyer: Ali, Şaban, Savaş, Ömer (Fatih dk. 82 ?), Adem (Mahmut dk. 76), Okan, İlyas (Furkan dk. 58), Nuri, Bertul, Mehmet Cansın, Oğuz
Goller: Serdar Deliktaş (dk. 5) (Manisa FK), Bertul (dk. 33) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Hakan (Manisa FK), Şaban, Mehmet, Okan (Sarıyer)