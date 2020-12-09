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2. Lig: Manisa FK: 1 - Uşakspor: 1

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta mücadelesinde Manisa FK, evinde ağırladığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Can Cengiz, Fatih Karatağ, Ferhat Çalar


Manisa FK: Ömer, Mehmet Yılmaz, Erhan, Ahmet, Recep, Sertaç, Mustafa (Çağrı dk. 79), Nizamettin, Hakan ? (Mehmet Güven dk. 16), Zahit (Volkan dk. 87 ?), Serdar (Tayyib dk. 79)


Uşakspor: Hüseyin, Resul, İsmet, Alpay, Samet (Berkay dk. 46), Levent, Seçkin, Selim (Mehmet Bektaş dk. 75), Kadir, Serhat, Mehmet Gürkan


Goller: Sertaç (dk. 2) (Manisa FK), Seçkin (dk. 90+5) (Uşakspor)


Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Hakan Barış (Manisa FK), Resul (Uşakspor)

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