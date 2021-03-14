2. Lig: Manisa FK: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta karşılaşmasında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Enes Biroğlu, Sabri Öğe
Manisa FK: Ömer, Mehmet Yılmaz (Mehmet Uysal dk. 76), Ahmet, Burak, Çağrı (Ümit dk. 58), Nizamettin (Ferhat dk. 74), Hakan Barış, Emir (Mikail dk. 74), Zahit, Sertaç, Kemal (Volkan dk. 58)
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah, Ümit Karaal, Bünyamin, Serkan, Erman, Sinan (Emrah dk. 90 ?), Zeki, Şahin, Oğuzhan (Mansur dk. 83 ?), Halil İbrahim (Talha dk. 77), Mehmet Sıddık
Goller: Sertaç (dk. 80), Mehmet Uysal (dk. 90+4) (Manisa FK), Erman (dk. 15) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Halil İbrahim, Mehmet Sıddık, Zeki, Bünyamin, Abdullah (Amed Sportif Faaliyetler), Çağrı, Mehmet, Ferhat (Manisa FK)