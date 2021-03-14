İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Lig: Manisa FK: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta karşılaşmasında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Enes Biroğlu, Sabri Öğe


Manisa FK: Ömer, Mehmet Yılmaz (Mehmet Uysal dk. 76), Ahmet, Burak, Çağrı (Ümit dk. 58), Nizamettin (Ferhat dk. 74), Hakan Barış, Emir (Mikail dk. 74), Zahit, Sertaç, Kemal (Volkan dk. 58)


Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah, Ümit Karaal, Bünyamin, Serkan, Erman, Sinan (Emrah dk. 90 ?), Zeki, Şahin, Oğuzhan (Mansur dk. 83 ?), Halil İbrahim (Talha dk. 77), Mehmet Sıddık


Goller: Sertaç (dk. 80), Mehmet Uysal (dk. 90+4) (Manisa FK), Erman (dk. 15) (Amed Sportif Faaliyetler)


Sarı kartlar: Halil İbrahim, Mehmet Sıddık, Zeki, Bünyamin, Abdullah (Amed Sportif Faaliyetler), Çağrı, Mehmet, Ferhat (Manisa FK)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.