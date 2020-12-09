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2. Lig: Turgutluspor: 1 - Kırklarelispor: 3

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup temsilcisi Turgutluspor, evinde konuk ettiği Kırklarelispor'a 3-1 mağlup oldu.



Stat: Yedi Eylül


Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Serdar İla, Birtan Yavuz


Turgutluspor: Fatih, Mert, Süleyman, Samed (Samet dk. 59), Muhammet (Mithat dk. 59), Marvin (Burak dk. 59), Mete (Emre Keskin dk. 83), Mutlu (Koray dk. 37), Talha, Haşim, Rıdvan


Kırklarelispor: Umut, Serkan, İbrahim, Emre, Görkem (Kubilay Akyüz dk. 85), Yunus Emre (Arda dk. 85), Mert, Hamza, Ersel (Emre Balkı dk. 83), Davut, Berkan (Atakan dk. 73)


Goller: Talha (dk. 40) (Turgutluspor), Mert (dk. 2), Görkem (dk. 51), Kubilay Akyüz (dk. 88) (Kırklarelispor)


Sarı Kartlar: Süleyman, Mete, Mert, Talha, Emre Keskin (Turgutluspor), Berkan (Kırklarelispor)

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