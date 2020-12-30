2. Lig: Turgutluspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, evinde Karacabey Belediyespor'u, Koray'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü, Kerem Candaş, Çağlar Demirkıran
Turgutluspor: Can, Sinan (Mete dk. 46), Süleyman, Samed (Mert dk. 81 ?), Mithat, Marvin (Okan dk. 83), Koray (Muhammet Beşir dk. 77), Talha, Haşim (Mutlu dk. 77), Rıdvan, Burak
Karacabey Belediyespor: Hasan, Ömer Faruk, (İlyas dk. 62), Hasan, Sergen, Taşkın, Onur, Temel (Alper dk. 62), Rasimcan, Berk (Sefa dk. 73), Sadık, Ömer
Goller: Koray (dk. 41 ve 62) (Turgutluspor)
Kırmızı kartlar: Süleyman (dk. 89) (Turgutluspor), Ömer (dk. 54), Hasan (dk. 85) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Samed, Talha (Turgutluspor), Temel, Alper (Karacabey Belediyespor)