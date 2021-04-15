2. Lig: Turgutluspor: 2 - Silahtaroğlu Vanspor FK: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Turgutluspor evinde play-off yarışı veren Silahtaroğlu Vanspor FK'yı 2-1 yenerek 7 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Serdar Akkoçoğlu, Salim Şanlıer, Samet Özkul
Turgutluspor: Taha, Hamit, Samed, Mithat (Erkan dk. 71), Muhammet Arslantaş (Kadir dk. 57), Marvin, Mete, Yiğit, Savaş, Haşim (Muhammet Beşir dk. 87 ?), Rıdvan
Silahtaroğlu Vanspor FK: Aydın, Şiyar (Rüştü dk. 67), Abdulkadir (Sedat Komi dk. 46), Sedat, Selim (Utku dk. 67), Üzeyir, Burhan (Mahmut dk. 63), Oktay, Ali (Ömer Yıldız dk. 46), Barış, Yakup
Goller: Haşim (dk.17 ve 85) (Turgutluspor), Sedat (dk. 90+2) (Silahtaroğlu Vanspor FK)
Sarı Kartlar: Erkan, Kadir (Turgutlu), Abdulkadir, Utku, Ömer, Sedat (Silahtaroğlu Vanspor FK)