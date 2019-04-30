2. Uluslararası Kapalı Norm Satranç Turnuvası başladı

6 ülkeden sporcunun yarıştığı turnuvalar 4 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Turkuaz Satranç Kulübü'nün işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kapalı Norm Satranç Turnuvası ilçedeki bir otelde başladı. 4 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek turnuvaya Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan ve Özbekistan'dan da katılım olduğunu dile getiren Manisa Turkuaz Satranç Kulübü Başkanı Dr. Erdem Nalbant, amaçlarının satranç sporunun gelişmesine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi. Bu tarz kapalı norm turnuvaların Türkiye'de sınırlı sayıda yapıldığına dikkat çeken Nalbant, “Türk sporcular burada uluslararası usta normu almak için yarışacaklar. Sporcularımıza güveniyoruz. Amacımız zihinsel gelişime büyük katkı sağlayan satranç sporunu özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza sevdirmek, bu alanda başarılı sporcular yetişmesine imkan tanımak. Yunusemre Belediyesi'nin desteğiyle güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda her zaman yanımızda olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum." dedi.