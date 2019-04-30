İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

2. Uluslararası Kapalı Norm Satranç Turnuvası başladı

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Turkuaz Satranç Kulübü ortaklığı ile bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kapalı Norm Satranç Turnuvası başladı.

6 ülkeden sporcunun yarıştığı turnuvalar 4 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.


Yunusemre Belediyesi ve Manisa Turkuaz Satranç Kulübü'nün işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kapalı Norm Satranç Turnuvası ilçedeki bir otelde başladı. 4 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek turnuvaya Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan ve Özbekistan'dan da katılım olduğunu dile getiren Manisa Turkuaz Satranç Kulübü Başkanı Dr. Erdem Nalbant, amaçlarının satranç sporunun gelişmesine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi. Bu tarz kapalı norm turnuvaların Türkiye'de sınırlı sayıda yapıldığına dikkat çeken Nalbant, “Türk sporcular burada uluslararası usta normu almak için yarışacaklar. Sporcularımıza güveniyoruz. Amacımız zihinsel gelişime büyük katkı sağlayan satranç sporunu özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza sevdirmek, bu alanda başarılı sporcular yetişmesine imkan tanımak. Yunusemre Belediyesi'nin desteğiyle güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda her zaman yanımızda olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.