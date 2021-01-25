2020 yılında Manisa'da CİMER'e 38 bin 870 başvuru yapıldı

Devlet ile vatandaş arasında tüm iletişim kanallarını açık tutarak bir köprü görevi yürüten Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler bünyesindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2020 yılında toplam 38 bin 870 başvuru yapıldığı bildirildi.

Vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan CİMER'e Manisa'dan 38 bin 870 başvuru yapıldı. Yapılan başvurulardan; 22 bin 755'i istek, 1188'i ihbar, 13 bin 130'u şikâyet, 58'i teşekkür, 1011'i bilgi edinme hakkı kapsamında olduğu bildirilirken 601'inin ise görüş ve öneri olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kapsamında yapılan başvurularda 3071 sayılı Dilekçe Hakkı'nın Kullanılmasına Dair kanun kapsamındaki başvurular ortalama 23 gün, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvurular ise ortalama 12 gün içinde sonuçlandırıldığı kaydedildi.