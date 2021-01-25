İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 yılında Manisa'da CİMER'e 38 bin 870 başvuru yapıldı

Devlet ile vatandaş arasında tüm iletişim kanallarını açık tutarak bir köprü görevi yürüten Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler bünyesindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 2020 yılında toplam 38 bin 870 başvuru yapıldığı bildirildi.

Devlet ile vatandaş arasında tüm iletişim kanallarını açık tutarak bir köprü görevi yürüten Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler bünyesindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2020 yılında toplam 38 bin 870 başvuru yapıldığı bildirildi.


Vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan CİMER'e Manisa'dan 38 bin 870 başvuru yapıldı. Yapılan başvurulardan; 22 bin 755'i istek, 1188'i ihbar, 13 bin 130'u şikâyet, 58'i teşekkür, 1011'i bilgi edinme hakkı kapsamında olduğu bildirilirken 601'inin ise görüş ve öneri olduğu kaydedildi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kapsamında yapılan başvurularda 3071 sayılı Dilekçe Hakkı'nın Kullanılmasına Dair kanun kapsamındaki başvurular ortalama 23 gün, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvurular ise ortalama 12 gün içinde sonuçlandırıldığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.