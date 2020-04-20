23 Nisan doğumluların pastaları kaymakamdan

Manisa'nın Selendi ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan günü doğan ve ilçede ikamet eden 20 yaş altı tüm genç ve çocukların doğum günü pastaları Selendi Kaymakamlığı tarafından karşılanacak.

Manisa'nın Selendi İlçe Kaymakamı Can Atak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan'da doğan ve Selendi'de ikamet eden 20 yaş altı genç ve çocuklara doğum günü pastası hediye edecek.

Kaymakam Can Atak, 23 Nisan doğumlu 20 yaş altı tüm genç ve çocukların tek yapmaları gerekenin kaymakamlığın 788 1001 ve 788 3352 nolu telefonlarını arayarak kayıt yaptırmaları olduğunu belirtti.