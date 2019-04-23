23 Nisan dostluk maçı büyük heyecana sahne oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde protokol ve öğrenciler arasında oynanan futbol maçı nefesleri keserken, kazanan dostluk oldu.

Bakır Mahallesinde oynanan karşılaşmada Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'nin kaptanlığını yaptığı yeşil formalı takım, 12 Eylül Ortaokul öğrencileri ile karşılaştı. Kaymakam Büyükköse'nin takımında İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, okul müdürleri ile basın mensupları yer alırken, müsabakada büyük heyecan yaşandı.

12 Eylül Ortaokulu öğrencileri sahada muhteşem bir mücadele örneği gösterse de karşılaşmadan 7-5'lik galibiyet ile ayrılan takım Kaymakam Büyükköse'nin yeşil formalı takımı oldu.

Uzun süre 0-0'lık eşitliğin bozulmadığı maçta perdeyi İHA muhabiri Hakan Demir'in golü açtı. Yeşil takımda Kaymakam Murat Büyükköse ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya da oynadıkları futbolla alkış topladı. Öğrencilerin büyük mutluluk yaşadığı karşılaşmanın ardından toplu halde pasta kesilirken, 12 Eylül Ortaokulu öğrencilerine sırt çantası ve futbol topu hediye edildi.

Kaymakam Büyükköse maçın ardından yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenci kardeşlerimizle halı sahada bir dostluk maçı düzenledik. Harika bir maç oldu. Kazanan dostluktu. Bundan böyle bu tür maçları sık sık yapacağız. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” dedi.