23 Nisan Forum Magnesia'da coşkuyla kutlanacak

Manisa'nın en önemli çekim merkezlerinden biri olan Forum Magnesia alışveriş merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir program hazırlandı.

Ziyaretçilerine yıl boyu keyifli ve kaliteli bir alışveriş deneyimi sunan Forum Magnesia, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamak isteyen büyük küçük tüm Manisalılar için dolu dolu bir program hazırladı. “Sevgi Sanatı” isimli kitabında on farklı hikayeyle anne-baba-çocuk ekseninde her noktaya dokunan, çocuk yetiştirmenin bir sanat olduğunu bir kez daha vurgulayan Dr. Hatice Korkmaz, 20 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'da Forum Magnesia D&R mağazasında okurlarıyla bulaşacak. 23 Nisan'ın coşkulu kutlaması ise saat 13.00'da Hedef Koleji Okulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan 30 kişilik ritim grubunun gösterisiyle başlayacak. Saat 18.00'da ise İzmir Türk Koleji, okul bandosu ve korosuyla Cumhuriyet marşlarını seslendirecek. Program halaydan baleye doğu ve batının değerlerinin sergilendiği bir dans gösterisiyle sonlanacak. Ayrıca Forum Magnesia gün boyunca tüm ziyaretçilerine Türk bayrağı hediye edecek.