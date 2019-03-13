İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

26 yıl hapis cezası bulunan şahıs: “Artık buraya kadar, tertemiz çıkacağım”

Manisa’da 2013 yılından bu yana hakkında 23 ayrı yakalama emri ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Manisa'da 2013 yılından bu yana hakkında 23 ayrı yakalama emri ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı. Hastane çıkışında şahıs, “Artık buraya kadar. Tertemiz çıkacağım. Bundan sonra çoluk çocuğumuza, işimize gücümüze bakacağız” dedi.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan ve 2013 yılından bu yana hakkında 23 ayrı yakalama emri, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın (38) 3 aydır Manisa'da ikamet ettiğini tespit etti. Zanlıyı takibe alan polis, Adnan Menderes Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde yaşanan kovalamaca sonrası M.A.'yı kıskıvrak yakaladı. “Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, kamu malına zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 26 yıl 4 ay 645 gün hapis cezası olan M.A., sağlık raporu için Manisa Şehir Hastanesine getirildi. Yapılan sağlık kontrolünün ardından hastaneden çıkarılan M.A. polis otosuna götürüldüğü sırada gazetecilere dönerek, “Artık buraya kadar. Tertemiz çıkacağım. Bundan sonra çoluk çocuğumuza, işimize gücümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.


6 yıldır aranan M.A., polis ekiplerince cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.