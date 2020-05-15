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27 günlük karantina sona eriyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 19 Nisan’da karantinaya alınan ve 3 Mayıs’ta süresi uzatılan Gümüşçay Mahallesi’ndeki karantina bu gece sona eriyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Nisan'da karantinaya alınan ve 3 Mayıs'ta süresi uzatılan Gümüşçay Mahallesi'ndeki karantina bu gece sona eriyor.


Manisa Valiliği Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki karantinanın bu gece sona erdirileceğini açıkladı. Pozitif vaka çıkması sonucu 19 Nisan tarihinde 14 günlük karantinaya alınan ve 3 Mayıs tarihinde karantina süresi Alaşehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından uzatılan Gümüşçay Mahallesinde bu gece saat 24.00 itibariyle karantina sona erecek. Mahalleye giriş çıkışlar 16 Mayıs itibariyle serbest hale gelecek.


Manisa Valliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Alaşehir İlçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde devam eden karantina uygulamasının, 15.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sonlandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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