27 yıl sonra bir araya gelip, öğretmenlerine sürpriz yaptılar

Manisa'nın Kula ilçesinde, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında mezun olduktan sonra bağlarını hiç koparmayan arkadaşlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelerek, o dönemde sınıf öğretmenliği yapan emekli öğretmenlerine sürpriz yaptılar.

Kula'da eğitim hayatını sürdüren Rafet Üçelli İlkokulundan 1991-1992 eğitim öğretim yılında mezun olan bir grup arkadaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine özel bir sürpriz yaptı. O dönemlerden bu yana arkadaşlık bağlarını koparmayan 16 kişilik grup, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kula'da bir araya gelerek, o dönemlerde sınıf öğretmenliklerini yapan emekli öğretmen İsmail Sönmez'e sürpriz hazırladılar. Bir pastahanede bir araya gelen arkadaşlar, 4 Eylül Mahallesinde oturan emekli öğretmen İsmail Sönmez'i de pastahaneye davet ederek, sürpriz yaptı. Öğretmenleriyle birlikte pasta kesen vefalı arkadaşlar, bir süre sohbet ettikten sonra öğretmenlerinin evine de giderek ailesiyle tanıştı. Okul çağlarından bu yana arkadaşlık bağlarını koparmadıklarını belirten Ahmet Özkaya, bazı arkadaşlarının Kula dışında olmasına rağmen 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ile bir araya gelip, okul döneminde 'efsane öğretmen' olarak adlandırdıkları emekli öğretmen İsmail Sönmez'e sürpriz yaptıklarını söyledi. Arkadaşlık bağlarının güçlü olması, birlik ve beraberliklerini de artırdığını söyleyen Özkaya, bu etkinlikten dolayı arkadaşlarının ve emekli öğretmen İsmail Sönmez ve ailesinin çok mutlu olduğunu ifade etti.

Öğretmenlik yıllarında en sevdiği öğrencilerinin aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kendisini unutmamasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten emekli öğretmen İsmail Sönmez ise öğrencileri ile gurur duyduğunu söyledi.