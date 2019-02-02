27 yıllık oda başkanı güven tazeledi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 27 yıldan bu yana Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Süleyman Boğaz, gerçekleştirilen kongrede 7. kez güven tazeledi.

Kırkağaç İlçe Ziraat Odası olağan genel kurulu yapıldı. 1992 yılında görevi Mustafa Münger'den devralan Süleyman Boğaz, 43 delegenin oyunu alarak bir kez daha Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı seçildi. Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan kongreye, Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ahmet Akboğa, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Ahmet Akboğa yaptı. Kongrede Kırkağaç Ziraat Odası Genel Sekreteri Emin Özarı'nın 27 yıllık başkan Süleyman Boğaz'ı anlatan şiirini gözyaşları içinde okuması duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Delegelerin 43'ünün oyunu alan 27 yıllık mevcut başkan Süleyman Boğaz, 4 yıl daha bu görevi sürdürecek isim oldu. Başkan Boğaz, karşısına herhangi bir adayın çıkmadığını belirterek, "Ben kendimi ziraat odamıza adamış durumdayım” dedi.

Kongre sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Boğaz, “1992 yılında girdiğim ziraat odasında şuan hala başkanlığım devam ediyor. 7.seçime girdim. Yine çok başarılı bir seçim oldu. 48 delegemiz var, 43 delegenin oyunu aldım. Delegelerimizin birisi Umre'de, 4 delegede bize oy vermedi. Tabi bunlar ayrı bir güzellik. Bu oy vermeyen 4 kişi bile benim daha çok kamçılıyor. Neden 4 kişi bana karşı onu araştırıyorum. Oy veren 43 delegenin 33'ünü mahallelerden alıyorum. O da bana yetiyor zaten. Tüm delegelerimize çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman olduğu gibi yine iddialıyız. Biz devam ediyoruz dersek Allah'ın izniyle yine kazanırız. Ziraat odasında 7 kişi çalışıyoruz. En uzun süre görev yapan benim. 72 yaşındayım. Nüfus kağıdına bakarsanız bizim oda başkanları arasında en yaşlı ben olabilirim. Manisa'da en uzun süre görev yapan Ziraat Odası Başkanı şuan benim. Allah diğer oda başkanlarına benden daha uzun süre görev yapmayı nasip etsin” diye konuştu.