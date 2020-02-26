28 yıldır dinmeyen acı: 'Hocalı soykırımı'

Ermenistan kuvvetleri tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın dağlık Karabağ Bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında yaşanan soykırım, 28. yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından düzenlenen programla anıldı. 28 yıldır dinmeyen acının anlatıldığı programa çok yoğun bir katılım gerçekleşirken Turgutlu tek yürek olarak 'Hocalı'ya adalet' dedi.

Azerbaycanlı tiyatro sanatçısı Roza İbadova Kocamaz'ın sunumu ve Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Başkanı emekli maarif müfettişi Osman Baş'ın konuşmacı olarak katıldığı anma programı Turgutlu Belediyesi eski belediye binasındaki etkinlik salonunda gerçekleştirildi. Programa katılanlar etkinlik salonunun girişinde Hocalı katliamının fotoğraflarıyla yakından tanıklık etme fırsatı buldu.

Programa Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Müftüsü Fettulah Yılmaz, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer, 23. Dönem MHP Manisa Milletvekili Ahmet Orhan, AK Parti İlçe yönetimi, Salihli Türk Ocakları Başkanı Ersin Aybar, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkan Yardımcısı Şentürk Hoşgül, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Sezer Sertkaya, Karadenizliler Dernek Başkanı İbrahim Uzun, Erzurumlular Dernek Başkanı Rahim Saraç, Selendililer Dernek Başkanı Yeter Özdemir, Yörük Türkmen Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Demir, Bitlisliler Dernek Başkanı Ahmet Demir, Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Hasan Tanrıkulu, Türk Eğitim Sen İlçe Başkanı İsmail Alsaç, 1920 Fikir ve Kültür Dernek Başkanı Oğuz Çınar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Osman Baş Hocalı'da yaşananları anlatırken Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba çok yoğun bir katılımla gerçekleşen programda tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Turgutlu, sesimize ses verdi artık herkes hep bir ağızdan haykırıyor Karabağ Türk'tür Türk kalacak diye. Hocalı 28 yıldır dinmeyen acımızdır. Hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız. Hocalı'da Ermeniler tarafından bir soykırım yapılmıştır ve dağlık Karabağ'daki işgal biran önce son bulmalıdır. İki bedende bir can, sen çok yaşa Azerbaycan.” dedi.

Programın sonunda katılımcılara plaket takdim edilirken bugün Turgutlu'daki iki okulda düzenlenecek olan programla Hocalı soykırımı bir kez daha anılacak.

Ermeni soykırımı

Hocalı Katliamında, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azeri siviller Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürüldü. Hocalı katliamında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 insan öldürülmüş, toplam 487 kişi ise ağır yaralandı. 1275 kişinin ise rehin alındığı olayda 150 kişi ise kayboldu.