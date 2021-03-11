3. Lig: Manisaspor: 0 - Artvin Hopaspor: 4

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, sahasında ağırladığı Artvin Hopaspor'a 4-0 mağlup oldu.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Neslihan Muratdağı, Ufuk Uğurlu, Samet Özkul
Manisaspor: Kubilay, Serhat, Burak, Polat, Lider, Kaan(Bünyamin dk. 62), Hasan(Emre Korkmaz dk. 46), Çağrı(Ertuğrul dk. 75), Halil İbrahim, Mehmet(Atakan dk. 62) Oğuzhan Palaz
Artvin Hopaspor: Furkan, Saffet Gurur, Güray, Fatih, Niyazi, Hüseyin Can(Furkan Cinkaya dk. 46), Yasin(Oğuzhan Kanmaz dk. 90 ?), Yücel, Talha(Tugay dk. 82), Ufuk(Furkan Tuşik dk. 75), Gökhan(Eray dk. 82)
Goller: Saffet Gurur (dk.41), Talha (dk. 43), Furkan Cinkaya (dk.87), Niyazi (dk.90+4) (Artvin Hopaspor)
Sarı kartlar: Hasan, Oğuzhan Palaz (Manisaspor), Hüseyin Can (Artvin Hopaspor)