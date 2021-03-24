3. Lig: Manisaspor: 0 - Kızılcabölükspor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, sahasında ağırladığı Kızılcabölükspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yusuf Alper Abalı, Mustafa Burak Kuş, Buğur Han Güler
Manisaspor: Fatih, Berkay, Burak, Serhat, Onur, Uğur, Atakan(Kaan dk. 90 ?), Halil İbrahim, Çağrı(Hasan dk.78), Uğur (Adnan dk.72), Oğuzhan
Kızılcabölükspor: İlyas, Kadir, Ozan (Hüseyin dk.90+2 ?), Semih Mustafa (Oğuzhan dk.72), Ümit, Murathan, Ömürcan(Alperen dk.90+2 ?), Alpay, Atalay (Can dk.57), Hamit, Abdullah
Sarı kartlar: Uğur Halil İbrahim, Hasan (Manisaspor) Atalay, Murathan, Alpay (Kızılcabölükspor)