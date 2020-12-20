3. Lig: Manisaspor: 1- Antalya Kemerspor: 1

com 3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor, kendi evinde 10 kişi tamamladığı maçta rakibi Antalya Kemerspor ile 1-1 berabere kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra 1-0 öne geçen Manisaspor'un gol sevinci sadece 3 dakika sürdü ve Antalya Kemerspor beraberlik golünü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ozan Ergün, Okan Akbal, Ali Gün

Manisaspor: Abdülkadir, Yusuf Tekin (Berkay dk. 90 ?), Kaan (Muhammed Furkan dk. 68 ), Çağrı (Yusuf Efe dk. 90 ?), Burak, Gökhan, Atakan (Berk dk. 81 ), Mehmet İncebacak, Serhat, Murat (Vahap dk. 67), Lider.

Antalya Kemerspor: Osman, Erdin (Umut Çelik dk. 90 ?), Tolgahan, Hasan, Yasin (İbrahim dk. 66), Gökhan, Umut Dilek, Berkay, Mehmet Kılıç, Mehmet Bayram, Talha

Goller: Çağrı dk. 76 (Manisaspor), Umut Dilek dk. 79 (Antalya Kemerspor)

Kırmızı kart: Burak dk. 62 (Manisaspor)

Sarı kartlar: Serhat, Gökhan, Atakan, Mehmet İncebacak (Manisaspor), Mehmet Kılıç (Antalya Kemerspor)