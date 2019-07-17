3. Tarım Şurası hazırlıkları hızlı başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından bugün Ankara'da tanıtımı yapılan 3. Tarım Şurasına hazırlık için 3 aylık süreçte yapılacak toplantıların ilki Manisa'da gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker de katılarak yapılan sektör buluşmasının önemine dikkat çekti.

3. Tarım şurası hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık toplantısı Manisa'da sektör buluşmasıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Hayri sandıkçı Tarım Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa'da bulunan tarım ve orman ile bağlı kuruluşların müdürleri, odalar, borsalar, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, sektör paydaşları ile üreticiler katıldı.

Manisa Tarım Orman Müdürlüğü organizasyonunda yapılan toplantıda, sektör hakkında gerçekleştirilen sunum ile Manisa tarım, su ürünleri ve tarımsal işletmeler, sektöre yapılan desteklemeler ve hibeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği buluşmada Türkiye ve Manisa açısından stratejik konu başlıklarının konuşulacağını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Ülkemizin uygun ekolojisi ve tarımsal potansiyeli ile önde gelen tarım merkezleri arasında yer alan ilimizde, bilgi ve bilime dayalı sürdürülebilir bir tarım kenti oluşturmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak geleceğe yönelik planlarımızı belirlemekte ve bu planlarımızı gerçekleştirme yolunda somut adımlar atmaktayız. Bugünkü sektör buluşmamızda gıda, tarım ve hayvancılıktan, orman ve mera yönetimine, toprak, su kaynakları ve tabiat muhafazası ile biyoçeşitliliğin korunmasına kadar tüm konular çalışma masalarımızın konuları arasında yer alacaktır. Çalışma masalarımızı oluştururken ülkemiz ve ilimiz açısından stratejik değer taşıyan konu başlıklarını belirleyerek, bu başlıkların derinlemesine irdelenmesini arzu ettik. Çalışma masalarında yer almamış olsa dahi bugün bu salonda misafir olan konuklarımızın da dışarıdan masalarımıza katkı sunmaları mümkündür ve bundan dolayı da memnuniyet duyacağımızı şimdiden belirtmek isterim. Manisa; üzüm, tütün, susam, tavuk eti ve toplam zeytin üretiminde ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Salçalık biber ve hindi varlığında ikinci sırada, salçalık domates ve turşuluk hıyar üretiminde ise üçüncü sıradaki yerini muhafaza etmektedir.” dedi.

İl Müdürü Öztürk'ten sonra Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ile Merkez Sulama Birliği Başkanı Halil Uysal birer konuşma yaptı. Başkan Uysal konuşması sonrasında suyu anlatan bir şiir okudu. İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol da Manisa'daki çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

“Gıda, savunma sanayinin önüne geçti”

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker ise “Yılda 1.4 milyar ton gıdanın israf edildiği bir gezegende yaşıyoruz. 39 ülkede dünyada gıda sıkıntısı var, 80 ülkede su sıkıntısı. Yine iklim senaristlerini yaptığı çalışmaya göre de 2035 yıllarında dünya gıda, su savaşlarına gebe. Bu nedenle gelişmiş ülkeler ülkelerinin elli yıl sonraki ihtiyaçlarını karşılamak için, Afrika'nın, Amerika'nın güneyinde ve pek çok ülkelerde arazi satın aldığını, kiraladığını biliyor musunuz? Ukrayna'nın arazilerinin yüzde 45'inin Çinliler tarafından kiralandığı, satın alındığını duydunuz mu? İngiltere'nin kiraladığı alanın Kanada'yı geçtiğini duymuşsunuzdur. Ama Türkiye de bir taraftan Sudan'da olmak üzere, Etiyopya gibi bazı ülkelerde çalışmalar yapıyoruz. 10 yıldır karınca misali de olsa en azından gayretlerimiz var. Ama bunların temelinde şu var gıda güvenliğini sağlamak mecburiyetindeyiz. Sayın bakanımızın dediği gibi gıda öyle bir hale geldi ki savunma sanayini önüne geçti. Bu nedenle tarım ve gıda sadece bakanlığımızın sorumluluğunda olan bir sorun değildir. Tüm paydaşların, tüm yaşayanların ortak sermayesidir. Bu ortak sermayeyi çok verimli kullanmak mecburiyetindeyiz. Nüfus artıyor, sanayileşme, kentleşme büyüyor bu aynı zamanda tarım alanlarında da bir baskı oluşturuyor. Dünyada 12 milyon hektar tarım alanı tarım dışına çıkarılıyor. Koruma kollama dengesini sağlamak zorundayız. O Nedenle arazi kullanım planlaması başta olmak üzere bizim en verimsiz alanlardan başlamak üzere, arazilerimiz tarım dışı kullanma noktasında da önemli çalışma yapmamız gerekiyor” dedi.

“Topraklarımız tehdit altında”

İklim değişikliğini tarımın üzerinde çok fazla etki yağına değinen Türker, “2035-2040 vizyonunda tarım alanlarında üretim alanlarında kaymadan bahsediliyor ve bunu sonucunda da tarım topraklarında da özellikle arazi bozulumuna yol açacağı yüzde 20 verim kayıplarından bahsediliyor. Yani topraklarımız tehdit altında verimsizleşiyor, su kaynaklarımız kirleniyor. 1400 metreküp kişi başı düşen su kaynağımız var su zengini bir ülke değiliz. O nedenle suyu da önümüzdeki dönemlerde kredi gibi kullanmak mecburiyetimiz söz konusu" ifadelerini kaydetti.

“Gelecek tarım ve turizmde”

Gıdanın insanın var oluşundan beri değişmeyen ihtiyaç olduğuna değinen Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Tarım insanlığın ilk çağından itibaren önemli çünkü insanın hayatını devam ettirebilmesi için gıdaya ihtiyacı var. Dünya değişti ama gıdaya olan talep, ilgi azalmadı, azalmayacak da. Dünya 7,5 - 8 milyarı aştı özellikle Çin ve Hindistan'da ciddi bir nüfus artışı yanında gelir artışı var. Arttıkça ne yapacaklar gıdaya, proteine daha iyi, sağlıklı beslenmek için gıdaya harcarsınız. Onun için bizim gibi ülkeler ürettiği ürünler çok daha kıymetli çok daha değerli olacak. Geleceğimiz tarım ve turizmde, sanayi mutlak ve mutlak olacak zaten ondan vaz geçmek mümkün değil, onunla beraber biz tarımı çok öncelemeliyiz” dedi.

“Tarımda Modern teknikleri kullanımı yaygınlaştırılmalı”

Tarımda teknoloji kullanımın önemine de değinen Vali Deniz, “Türkiye tarımda gayri safi hasılada Avrupa'da birinci, dünyada sekizinci. Çok güzel ama bizim için yeterli mi potansiyelimiz açısından baktığımız zaman yeterli değil. Tarım konuşmalarında hep Hollanda örnek verilir, Konya kadar bir ülke. Yüz milyar dolar ihracatı olan bir ülke ama onlar ne yaptılar, Yüz milyar dolar ihracat yapmak kolay değil, hepsini kendi de üretmiyor. Hollanda tarımda ithal eden birinci ülkesi, gıda ve tarımda hem alıyor hem işliyor hem de ihracata dönüştürüyor. Bu modelleri bizim uygulamamız lazım. Bizim geleneksel tarım anlayışından hızla uzaklaşarak, modern tarım tekniklerini mutlaka yapmak zorundayız. Dünyada acımasız bir rekabet var, kimse kimsenin göz yaşına bakmıyor. 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi koyduk, bunun içerisinde tarımı çok ön planlara getirmemiz lazım. Şu anda 20 milyar dolar civarlarında ihracatımız var biz bunu 40 - 50 milyar dolar çok rahat yapabiliriz. Manisa Türkiye'nin göz bebeği bir şehri, hem sanayisi hem tarımı, çok güzel tesislerin yapılmış olmasından gurur duyuyorum, ama bu işletmeleri arttırmak zorundayız. Bunu nasıl arttırırız bizim kamu olarak bizlerin vatandaşa bizatihi dokunarak, bizatihi o işi yapacak kişileri bularak ikna ederek. Biz araştıralım, biz tespit etmeye çalışalım, biz ikna edelim güvendiğimiz sağlam, üretecek insanlara devletimizin teşviklerini biz anlatalım. Bu sayıları bizim arttırmamız lazım üretmekten başka çaremiz yok. Anadolu zor bir coğrafya, sıkıntılı bir coğrafya Türkiye belirli bir kesim tarafından hedefe konmuş, biz buradan ancak üreterek, her şeyi üreterek, iyi üreterek, iyi tarım yaparak, iyi sanayi üretimi yaparak , teknolojiyi kullanarak çıkabiliriz” diye konuştu.

“Köylerin boşaldığını görmek bizleri üzüyor, buna bir çare bulmamız gerekiyor" diyen Vali Deniz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Maalesef gençler ısrarla şehirlerde asgari ücretle çalışacak, ama şehirde yaşayacak, böyle bir şey olmaması lazım. Tarım arazilerimizde değerli bunların da koruma kullanma dengesine dikkat etmemiz lazım Toprağımız korumamız lazım, suyumuz korumamız lazım, bunlar bizim kıymetli hazinelerimiz. Bu şuradan güzel karalar alınmasını temenni ediyorum. Manisa gerçekten üreten bir şehir, hem sanayisiyle hem tarımsal üretimde ilk üçlerde olan birçok üründe birinci sırada, ikinci sırada, üçüncü sırada olan bir şehir. 500 milyon dolar civarında tarımsal ihracatı olan bir şehir, ama bu bize yetmemeli daha çok ihracat yapmak zorundayız. Üzüm kesim sezonu da yaklaşıyor. İnşallah kesime gideceğiz bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından çalışma masalarında konu başlıkları altında katılımcılar fikirlerini ortaya sundu. Toplantıda ortaya çıkan görüş ve düşünceler ile alınan kararların Türkiye ve Manisa tarımına yön vermesine katkı sağlaması bekleniyor.