3 yaşındaki Feride'den büyüklerine 'Korona virüs' uyarısı

Manisa'nın Alaşehir ilçesi İstasyon Mahallesinde oturan 3 yaşındaki Feride Gün, korona virüs salgını karşısında almış olduğu önlemleri anlatarak büyüklerine sokağa çıkmayın uyarısında bulundu.

Alaşehir Belediyesi basın bürosunun foto muhabiri Fikret Gün'ün kızı olan 3 yaşındaki Feride Gün, "Dışarı çıkmamalıyız, yoksa hasta olacağız. Dışarıda korona virüsü var." diyerek babasıyla sohbet gerçekleştirdi. Minik Feride, "Evde kalın, dışarı çıkmayın, bizim için dışarı çıkmayın" diyerek dışarı çıkanlardan da maske ve eldiven kullanmalarını ve kolonya ile kendilerini dezenfekte etmelerini istedi.