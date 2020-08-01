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35 hektar orman küle döndü

Manisa’nın Turgutlu ve Ahmetli ilçe sınırında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, havadan ve karadan soğutma işlemleri devam ediyor.

Manisa'nın Turgutlu ve Ahmetli ilçe sınırında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, havadan ve karadan soğutma işlemleri devam ediyor.


Yangın, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi ile Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköse Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı. 35 hektar alanda etkili olan orman yangını sabaha karşı kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarında 8 helikopter, orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli müdahale etti.


Bölge Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, Manisa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Turgutlu Belediyesi ekipleri yangın alanında çalışmalarını sürdürüyor.

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