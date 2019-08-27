İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4. Yuntdağı Güreş Festivali hazırlıkları başladı

Yunusemre Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 4’üncüsü 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreş Festivali hazırlıkları başladı.

Yunusemre Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 4'üncüsü 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreş Festivali hazırlıkları başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ortaköy Er Meydanı'nda incelemede bulundu.


Yunusemre Belediyesinin ev sahipliğinde er meydanının yiğitleri bu yıl da Yuntdağı'nda buluşacak. Bu yıl 4'üncüsü 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklar başlarken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi Ortaköy Er Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Çerçi'ye 23. Dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili Yahya Doğan, Tiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz ve daire müdürleri eşlik etti. Ekiplerin alanda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çerçi, ata sporu olan güreşi sevdirmek amacıyla her yıl düzenledikleri güreş festivalini bu yıl da devam ettireceklerini belirterek, vatandaşların daha rahat bir ortamda güreş izlemesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.