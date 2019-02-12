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42 yıllık muhtar yeniden aday

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Şeyh Sinan Mahallesinin 42 yıllık muhtarı Mustafa Yılmaz yeniden aday oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Şeyh Sinan Mahallesinin 42 yıllık muhtarı Mustafa Yılmaz yeniden aday oldu. Alaşehir'de en uzun süreli muhtarlık yapan isim olan 70 yaşındaki Yılmaz yeni dönemde de mahallesine hizmet etmek için aday olduğunu kaydetti.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 42 yıllık muhtar 31 Mart seçimlerinde yeniden aday oldu. 42 yıllık hizmetinde bir çok çalışmaya imza atan muhtar Mustafa Yılmaz, Alaşehir'in en uzun süre muhtarlık yapan muhtarı olarak da biliniyor. Mustafa Yılmaz 2018 yılında Manisa Valiliği tarafından 40 yılını dolduran muhtarlar arasında yer alarak, Alaşehir'in en uzun süre muhtarlık yapan kişisi olarak plaket almıştı.


Alaşehir'in en uzun süre muhtarlık yapma rekoru elinde bulunan Mustafa Yılmaz, “İnsana hizmet ruhumda var. İnsana hizmet, hakka hizmettir" diyen Mustafa Yılmaz şunları söyledi: "Biz bir aileyiz. Ben aday olmam, aday gösterilirim. Kimin aday olacağına vatandaşlarım karar verir. Azaları da vatandaşlarım belirler. Rakip var mı, yok mu bilmem. Broşür bastırmam, afiş asmam, sadece evlere hal hatır sormaya giderim. Bizim siyasi partimiz olmaz. Her partiye, her siyasi görüşe kapımız açıktır. Önümüzdeki dönemde inşallah 1978 yılında yapılan mahallemizin alt yapısını yeniletmek için çalışacağız. 1977 yılında başladığım muhtarlık süremde hep insanlara hizmet etmeyi ön planda tuttum. Biz 24 saat görev başındayız."


Şeyh Sinan Mahallesinin 42 yıllık Muhtarı ve yeniden muhtar adayı olan Mustafa Yılmaz'ın aza listesinde Mustafa Kargın, Hüseyin Karataş, Mustafa Morgül, Cevat Sözüer ve Mehmet Manga yer alıyor.

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