45 yıllık öğretmene hüzünlü veda töreni

Kuşçuoğlu, yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiği hastalığı ile ilgili dua beklediğini söyledi.

Kuşçuoğlu'nun makamında gerçekleştirilen sürpriz törende, öğretmen ve usta öğreticiler emeklilik pastasını getirerek, emeklilik hayatında başarı ve sağlık dileklerini dile getirdi.

Duygusal anların yaşandığı törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, yaptığı konuşmasında emeklilik hayatında mutluluk ve sağlık dileklerini iletti.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Gencay, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Osman Kuşçuoğlu, 45 yıl boyunca milli eğitime hizmeti oldu. Son olarak da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden emekli olacak inşallah. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki emeklilik hayatında gönlünce sağlıkla emeklilik hayatına devam etmesini diliyoruz. Burada törene katılan öğretmen ve usta öğreticilerin kendisini uğurlamaya gelmesi, kendisinin hizmetlerini ve ne kadar çok sevildiğini de gösteriyor.” dedi.

"Duanızı bekliyorum"

Tedavi süreci için 20 gün rapor alarak fiilen görevden ayrılacağını söyleyen Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 45 yıllık öğretmen Osman Kuşçuoğlu ise, “Toplam 45 yıllık meslek hayatımın son 34 yılı Manisa'da geçti. Eğer bir iz bırakabildiysek bu öğretmen arkadaşlarımla beraber ortak yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen başarıdır. Başta amirlerim olmak üzere tüm arkadaşlarıma bana katlandıkları için herkese teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.

Makamında gerçekleştirilen törenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çıkışına kadar İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler tarafından uğurlanan Kuşçuoğlu, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla görev yaptığı binadan ayrıldı.