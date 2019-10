47 yıllık semerci İstanbul'da Kula'yı temsil etti

İstanbul'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne Kula'dan tek katılımcı olarak giden 47 yıllık semerci Ahmet Bak, yaklaşık bir milyon ziyaretçinin katıldığı festivalde ustalığını sergiledi.

İstanbul'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve ok atmak, güreş tutmak, at binmek gibi birçok sporun içinde yer aldığı Etnospor Kültür Festivali'nde, spor etkinliklerinin yanı sıra toplamda 180 farklı etkinlik gerçekleştirildi. El sanatlarının sergilendiği ve yaklaşık bir milyon ziyaretçinin katıldığı festivalde, 17 ülkeden gelen yüzlerce el sanatları ustaları hünerlerini sergiledi. Kula'da 47 yıldır, 4 kuşaktır semer ustalığı yapan ve ata yadigarı mesleğinin yok olmaması için semerlerin süs eşyası olarak talep edilen minyatürlerini yapan 65 yaşındaki semerci Ahmet Bak, festivale katılarak hem Kula'yı temsil etti, hem de ustalığını sergiledi. Teknolojinin her geçen gün ilerlemesinin ardından kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan semerciliğe Kula'da yaşatan Ahmet Bak, katıldığı festivalde de ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Kültür festivalinde el sanatları sergisini ziyaret eden katılımcılara semerin yapılış aşamalarını tek tek anlatan Ahmet Bak, eskisi kadar semere ilginin olmamasına rağmen minyatür semerler yaparak mesleğini canlı tutmaya çalıştığını söyledi. 3 çocuğunu semercilik ile büyüttüğünü anlatan semerci Bak, mesleğinin değerli olduğu eski günleri özlemle andı. Kendisinden sonra bu işi sürdürecek kimse olmadığını belirten Bak, küçük semerci dükkanını her gün açıp, işini devam ettirdiğini söyledi.