47'nci Turizm Haftası Kula'da etkinliklerle kutlandı

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın 47'ncisi, Kula'da düzenlenen programla kutlandı.

Kula'da 47'nci Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde hazırlanan etkinliklerle kutlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı emekli öğretmen ve Kula'nın turizm elçisi Hüseyin Zabun yaptı. Kula'nın ülke turizmine doğrudan etki edecek zenginlikte bir ilçe olduğunu belirten Zabun Hoca, yerli ve yabancı turistleri Kula'da ağırlamak için eksik olarak görülen konaklama ihtiyacının da karşılanması durumunda daha çok yerli ve yabancı turistin ilçeye geleceğini söyledi. Zabun'un konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, skeç gösterimi, halk oyunları gösterimi, şarkı ve türkülerin seslendirilmesi, şiirlerin okunması ve oratoryo gösterileri yapıldı. Okul bünyesinde öğrenim gören özel eğitim sınıfı öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterileri de katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Yine özel öğrenciler tarafından haftanın önemine binaen hazırlanan el sanatları sergisi de büyük ilgi topladı. Sergiden elde edilen gelirler ise yine özel öğrencilerin öğrenimleri için kullanıldı. Program, okul öğrencileri ve müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan mini bir konser ve Kula turizmine katkı sunan emekli öğretmen Hüseyin Zabun, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Mehmet Sepet ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan Halil İbrahim Karabulut'a plaket verilmesiyle son buldu.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdullah Akkaya ve İsa Ekiz, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.