5 atı tüfekle vurup, parçaladılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak at kesimi ihbarı alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda şok manzara ile karşılaştı. Ekipler, tüfekle vurulup sonra parçalanan 5 atın etini ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Karaağaç Mahallesi Kayabaşı mevkiinde kaçak at kesildiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 34 MK plakalı araç içerisinde parçalara ayrılmış yaklaşık 800 kilo at eti ele geçirilirken, şüpheliler S.Ö.(51), H.E.(25) ve H.D.(27) yakalandı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, H.B.İ.'ye(47) ait 5 atı av tüfeği ile vurduktan sonra olay yerinde kestiklerini ve satmak için arabaya yüklediklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Öte yandan, ele geçirilen 800 kilo at eti ise imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.