5 ayrı dosyadan aranan motosiklet hırsızı yakalanıp tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ile işyeri ve kurumlardan hırsızlık suçlarının faili firari olarak aranan bir şahıs, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları ile saklandığı metruk binada yakalandı. Şüphelinin çaldığı 4 adet motosiklet sahiplerine teslim edilirken, mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula'da hırsızlık olaylarının faili olarak aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı. Akgün Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinde meydana gelen evden hırsızlık, 4 Eylül Mahallesi 237 sokakta meydana gelen motosiklet hırsızlığı, Kızılkaya Mahallesi 161 sokak ile Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen işyeri ve kurumdan hırsızlık, ve Salihli ilçesi Kırveli Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarında faili firari olarak Ö.Ü. isimli şahsı yakalamak için çalışma yürüten emniyet güçleri, şüpheli şahsı Kızılkaya Mahallesi 161 sokak üzerinde bulunan metruk bina içerisinde saklandığı sırada düzenledikleri operasyonla yakaladı. Suça konu olan 4 motosiklet emniyet güçlerince sahiplerine teslim edilirken, yakalandığı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli Ö.Ü., mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceği bildirildi.