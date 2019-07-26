500 öğrenci kültür merkezinden faydalanıyor

Yunusemre Belediyesi TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunan 500 öğrenci; gitar, keman, piyano, satranç, karikatür, matematik, Kur'an-ı Kerim, okul öncesi ve cimnastik kurslarında eğitim alıyor. Yapılan eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrenciler yaz aylarını dolu dolu geçiriyor. Merkezde, yaklaşık 500 öğrenci yaz aylarında düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanıyor. Hafta içi her gün sabah 09.00'da başlayıp akşam 18.00'e kadar devam eden ve ücretsiz olan kurslar kapsamında gitar, keman, piyano, satranç, karikatür, matematik, Kur'an-ı Kerim, okul öncesi ve cimnastik kursu alan öğrenciler yaz tatilinde verimli zaman geçiriyor.

Yapılan kurs hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Süleyman Gürsoylar, “Oğlum burada Karikatür ve Kur'an-ı Kerim kursuna geliyor. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ile yakından ilgileniyor. Sundukları hizmetlerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederim” dedi.

Velilerden Yasemin Kılınç, “İki kızım burada eğitim görüyor. Böylesine güzel bir yer açan Yunusemre Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” şeklinde konuşurken öğrencilerden Karan Özcan da şunları söyledi: “10 yaşındayım. TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde çok güzel eğitimler aldım. Yıllardır burada eğitim alıyorum. Gelişimim için oldukça faydalı oluyor.”