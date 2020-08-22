İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

51 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Manisa’nın Kula ilçesinde 7 farklı suçtan dosyası bulunan ve 51 yıl 355 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, emniyet ekiplerinin şafak operasyonunda yakalandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 7 farklı suçtan dosyası bulunan ve 51 yıl 355 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, emniyet ekiplerinin şafak operasyonunda yakalandı.


Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde başarılı bir operasyona imza attı. Yaklaşık 2 yıldır firari olarak aranan ve 7 farklı dosyadan 51 yıl 355 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin Kula'daki ikametine geldiği istihbaratını alan ekipler, 25 yaşındaki M.E.'yi yakalamak için arama kararı çıkardı. İkamete sabaha karşı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.


Öte yandan 51 yıl 355 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.'nin daha kesinleşmemiş 3 dosyadan cezalarının da bulunduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.