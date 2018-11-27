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52 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular

Eski adıyla İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi bugünkü adıyla Manisa İsmet İnönü Teknik ve Anadolu Lisesi’nde eğitim gördükten sonra 1966 yılında mezun olan öğrenciler tam 52 yıl sonra okullarını ziyaret ederek anılarını tazeledi.

Eski adıyla İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi bugünkü adıyla Manisa İsmet İnönü Teknik ve Anadolu Lisesi'nde eğitim gördükten sonra 1966 yılında mezun olan öğrenciler tam 52 yıl sonra okullarını ziyaret ederek anılarını tazeledi.


Çeşitli illerden gelen 1966 mezunlarını Okul Müdürü Osman Kuşçuoğlu ve okul yönetimi karşıladı. Okulu gezen mezunlar anılarını tazeleyerek adeta geçmişte yolculuğa çıkarken eğitim gören öğrencilerle de bol bol sohbet edip okul girişinde toplu fotoğraf çektirdiler.


Okulun 1966 yılı mezunlarından Sultan Çayırlı Külahtaş, “Bizler farklı illerden buraya gelip eğitim gören insanlarız. 1966 yılında okulumuzdan mezun olduk. Tam 52 yıl sonra mezun olduğumuz okulumuza geldik. Anılarımızı tazeledik. Bizi en iyi şekilde ağırlayan okul yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

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