560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

Çağlak Festivali'nin son gününde Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Akhisar Gölet alanında gerçekleştirilen konserde sevilen sanatçı Seninle Her Yere isimli son albümünden ve Canözüm isimli çıkış şarkısı ile diğer şarkılarını seslendirdi. Yorumcu kimliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle de adından söz ettiren Gökhan Tepe, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ederek başladığı konserde, pop, arabesk ve sanat müziği eserlerini kendi yorumuyla seslendirdi. Bir saat kadar sahnede kalan sanatçının konserinde engelli vatandaşlar da kendileri için ayrılan sahnenin ön tarafından sevdikleri sanatçıyı izleme imkanı buldu. Konser boyunca şarkılara eşlik ederek bol bol video çeken izleyiciler, Gökhan Tepe şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.

Sahnede evlilik teklifi sürprizi

Akhisarlı Cengiz İlerigelen isimli genç, sahneye çıkarak kız arkadaşı Kübra Dinler'e binlerce kişi ve ünlü sanatçının önünde evlenme teklif etti. Mutluluktan ağlayan genç kız erkek arkadaşının evlenme teklifini kabul ettiğinde büyük bir alkış koptu. Çift, "Bu anı ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız. O anı hissetmek çok güzel ve özel bir duyguydu" dedi.

Konser sonunda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Çok keyifli bir festival geçirdik, hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnanın bu daha başlangıç, çok daha güzel festivallerimiz olacak ileriki yıllarda. Ayrıca Gökhan Bey'e de bu muhteşem performansı için ayrıca teşekkür ediyorum” diyerek günün anısına sanatçıya çiçek ve Akhisarspor forması takdim etti.