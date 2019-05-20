560.Çağlak Festivali, 19 Mayıs 100.yılına özel Fener Alayı ile başladı

Türkiye'nin en uzun soluklu 2.festivali 560. Çağlak Festivali, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100.yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fener alayı ile başladı.

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen ve Atatürk Parkı önünden başlayarak Gölet'e kadar süren fener alayı renkli görüntülere sahne oldu. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katıldığı Fener Alayı'nda yüzlerce Akhisarlı kol kola girerek Akhisar Belediyesi bandosu eşliğinde Atatürk Parkı önünden 167 sokak ve 538 sokak üzerinden Çağlak Festivali etkinliklerinin düzenlendiği Gölet alanına yürüdü. Akhisarlı vatandaşlar, Meşaleler ve Türk Bayraklarını büyük özenle taşıdı.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı özgürlük ateşinin 100'üncü yılını, umudun 100'ünü, gençliğin 100'ünü, Türkiye'nin 100'ünü Akhisar'da coşkuyla kutladık. Ata'mızın kazandığı zaferi gençliğe armağan etmesi ve ‘Bütün ümidim gençliktedir' sözü, kendisinin Türk gençliğine olan güvenini ve inancını açıkça ortaya koyuyor. Bizler de bu mirasa sahip çıkan gençlerimize teşekkür ediyoruz. 560.Çağlak Festivali kapsamında 19 Mayıs'ın 100.yılına özel bu yıl Fener alayı ile başladık. Katılan tüm Akhisarlılara teşekkür ederim” dedi.