65 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Hanım Lokali'nde Kur'an-ı Kerim Kursuna giderek 65 yaşında Kur'an öğrenmenin mutluluğunu yaşayan Ümmühan Karaca azmiyle gençlere ilham kaynağı oluyor.

Sosyal belediyecilikte hayata geçirdiği projelerle örnek hizmetlere imza atan Yunusemre Belediyesi, bünyesinde kurduğu 12 hanım lokalinde 30 branşta yaklaşık 40 bin kursiyerin hem sosyalleşmesine hem de ev ekonomilerine katkı sunmalarına imkan tanıyor. Dikiş nakıştan örgüye, okuma yazmadan spor kursuna kadar pek çok alanda kurslar düzenleyen Yunusemre Belediyesi binlerce kadının hayatına dokunuyor. Kurslara katılan kadınlardan sadece biri olan, 65 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen, Yasin-i Şerif ezberleyen Ümmühan Karaca ise başarısıyla hem sınıf arkadaşlarına hem de torunlarına ilham kaynağı oluyor.

‘Kendimi çok iyi hissediyorum'

Kursa katılmadan önce Kur'an-ı Kerim okumayı çok az bildiğini belirten Ümmühan Karaca, kursun kendisine çok şey kattığını belirtirken, kendilerine bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediyesine teşekkür etti. Ümmühan Karaca duygularını şu sözlerle anlattı: “Buraya geldiğimde Kur'an-ı Kerim okumayı çok az biliyordum. Bildiğim şeylerde de pek çok yanlışım varmış. Kursa başladıktan sonra yanlışlarımı düzelterek hem harflerin doğru telaffuzunu öğrendim hem de Yasin-i Şerif'i ezberledim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu benim için bir başarı. Torunlarıma da öğretiyorum. Çok mutluyum. Bize bu imkânı sağlayan belediye başkanımızdan ve hocamızdan Allah razı olsun.”

Okumanın, öğrenmenin yaşı olmadığına dikkat çeken Kur'an-ı Kerim Öğretmeni Tuğba Gaşi de Ümmühan Karaca'nın buna en güzel örnek olduğunu dile getirdi. Öğrencisinin çok azimli olduğunu anlatan Gaşi, “Hiç Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen kursiyerlerimiz de oluyor. Ümmühan teyzemiz yaş itibariyle sınıfımızın en yaşlılarından. Uzatma hatalarını, harflerin telaffuzunu düzelttik. Okumanın, öğrenmenin yaşı olmadığına çok güzel bir örnek” diye konuştu.