7. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri kortej yürüyüşü yapıldı

kez gerçekleştirilecek ‘Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri' çerçevesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi, Manisa'da ata sporu yağlı güreşe ilgiyi arttırmak amacıyla 7'ncisini gerçekleştireceği Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri çerçevesinde kortej yürüyüşü yapıldı. Kortej yürüyüşü öncesi Yunusemre Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Manisa Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşüne; Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, Güreş Ağası Celal Yaz, Son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren, Pehlivan Ali Gökçen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi ve davul zurna eşliğinde Manisa Hükümet konağı önünden başlayan kortej, Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda sona erdi. Kortejde Manisalılar, 25 Eylül Pazar günü (yarın) Ortaköy Er Meydanı'nda yapılacak organizasyona davet edildi.