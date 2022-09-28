9 yaşındaki minik yüzücünün hedefi milli takım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Kula'da yüzme eğitimi alan 9 yaşındaki yüzücü Yağız Kahraman, sergilediği performanslarla milli takımı hedefliyor. Daha 3 ay öncesine kadar su fobisi bulunan minik yüzücü, antrenörü Burak Güneş sayesinde bu fobiyi yenerek 50 metre serbest yüzmede 39 saniyelik dereceyle büyük bir başarı elde etti.

Bakanlık tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi tüm hızıyla sürüyor. Proje çerçevesinde yüzlerce gence yüzme eğitimi veren antrenör Burak Güneş, keşfettiği bir minik yüzücüyü de milli müsabakalara hazırlıyor. Henüz 9 yaşında olmasına rağmen 3 ay önce yaşadığı su fobisini antrenörü Burak Güneş sayesinde yenen Yağız Kahraman, 50 metre serbest yüzmede 39 saniyelik dereceyle büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kula'ya geldiğinde antrenmanlarını ziyaret ederek kendisini izlemesini isteyen 9 yaşındaki Yağız Kahraman, "3 ay önce Burak hocamla 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde tanıştım. İlk başladığımda sudan çok korkuyordum. Burak hocam bana yüzmeyi öğretti ve hocamın performans takımına seçildim. Haftanın 6 günü ve 2 saati olmak üzere antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hedefim milli takıma girmek ve herkesin bakam amcamızın memleketi Kula'dan yüzmekte en iyiler olabileceğini görmek. Bakam amcamız Mehmet Kasapoğlu, İl Müdürü Yunus amcama ve Burak hocama çok teşekkür ediyorum. Bakam amca iyi ki bu havuzu buraya yaptın. Bakam amcamızın bir gün antrenmanımıza gelip beniz izlemesi istiyorum" ifadelerini kullandı.

3 aylık bir çalışmayla kendisini geliştiren Yağız Kahraman'dan çok ümitli olduğunu dile getiren Yüzme Antrenörü Burak Güneş, minik yüzücüden Türkiye rekoru beklediğini ve hedeflerinin milli takım olduğunu söyledi. Su fobisini kısa sürede yenen ve 3 ayda başarıya ulaşan Yağız'ın 50 metreyi 39 saniyede tamamladığını kaydeden Yüzme Antrenörü Burak Güneş, "Gençlik ve Spor Bakanlığında Manisa'nın Kula ilçesinde yüzme antrenörü olarak görev yapıyorum. Türkiye'nin dört bir yanında 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz devam ediyor. Bu projeyle yeni sporculara değiniyoruz. Bakanlığımızın verdiği büyük destekle yüzme branşında iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Yağız'la da bu projede tanıştık. 3 ay önce çok büyük su fobimiz vardı. Bu su fobisini yendik ve Yağız'ın yüzmede yetenekli olduğunu gözlemledim. Şu an kısa kulvar havuzumuzda 50 metreyi 39 saniyede yüzüyor. Bu 2013 doğumlu bir çocuk için çok büyük bir derece. Gençlik Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İl Müdürümüz Yunus Öztürk'ün katkılarıyla hedefimiz milli takım. Yağız için 11-12 yaş vize yarışlarında Türkiye rekoru kırmasını bekliyorum. Kara antrenmanlarımıza desteklediğimiz antrenmanlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu olanakları bize sunduğu için başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Son olarak ailelerimizden benim bir isteğim olacak. Tüm çocuklarımızı havuza davet ediyorum" şeklinde konuştu.