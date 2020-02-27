ABD'deki yatırım imkanları Manisa TSO'da konuşuldu

Göreve başladıkları günden itibaren Japonya'dan Sri Lanka'ya, Almanya'dan Rusya'ya, Macaristan'dan Özbekistan'a dünyanın dört bir yanından bir çok yabancı heyetleri Manisa'da ağırlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, bu kez Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Andrea Berton ve beraberindeki heyeti misafir etti.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesinin yolunun üretimden, ihracattan geçtiğinin bilinci ile çalışmalarına devam eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Amerika'da Yatırım İmkanları' konulu bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, oda üyelerine Amerika'daki yatırım fırsatlarını detaylı bir şekilde öğrenme şansını sundu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Andrea Berton, Ticaret Ataşe Yardımcıları Naz Demirdöven, Virginia Kalkınma Ofisi temsilcisi Antje Abshoff, Kentucky Kalkınma Ofisi temsilcisi Joshua Seebergile ve ABD Konsolosluğu Vize Bölümü Konsolos Yardımcısı Blythe Guignon katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda ABD-Türkiye ticari ilişkileri, ABD Ticaret Müsteşarlığı Hizmetleri, ABD'de yatırım yapmayı düşünen Türk Firmaları için ABD Ticaret Bakanlığının destekleri ve ABD'de Yatırımcı Vizesi alınırken nelerin yapılması gerektiği konular başta olmak üzere ABD ile yapılacak olan ticarette dikkat edilmesi gereken hususlar ve Manisa'dan ABD'ye ürün ihracat edecek firmaların izlemesi gereken yol haritası tüm detaylarıyla katılımcılara anlatıldı.

Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin ve yapılabilecek ortak projelerin ele alındığı toplantıya Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arkın Şıktaşlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Akın Saadettin Gezgin, Muzaffer Topbaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Akın Zıngıl, Burhanettin Yaşar, Davut Türe, Ethem Öztaş, İsmail Çalışkan TOBB Manisa İli Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof.Dr. Mahmut Karğın, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Huriye Yılmaz Uslu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası genel Sekreteri Filiz Kavaklı ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı.

Manisa'nın ekonomisini ve kültürel özelliklerini anlatan tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Andrea Bertonve beraberindeki heyeti Manisa'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, ABD heyetine Manisa'nın ekonomik yapısı ileodanın işlevi ve yaptığı hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunurken, Manisa'nın tarımın ve sanayinin başkenti olduğunu aynı zamanda da Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ve buradan yapılabilecek ticari-ekonomik iş birliğinin iki ülkeye büyük fayda sağlayabileceğinin altı çizerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gereğine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Andrea Bertonise iki müttefik ülkenin iş adamlarının daha fazla bir araya gelmeleri gerektiğini, bu konuda Manisa iş dünyasından gelecek talepleri değerlendirmek istediklerini ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşe Yardımcısı Naz Demirdöven, ABD Ticaret Müsteşarlığı Hizmetleri, ABD'de yatırım yapmayı düşünen Türk Firmaları için ABD Ticaret Bakanlığının desteklerini, Virginia Kalkınma Ofisi temsilcisi Antje Abshoff, Virginia Eyaleti yatırım ve teşviklerini, Kentucky Kalkınma Ofisi temsilcisi Joshua Seebergile, Kentucky Eyaleti yatırım ve teşviklerini, ABD Konsolosluğu Vize Bölümü Konsolos Yardımcısı Blythe Guignon ise ABD'de Yatırımcı Vizesi alınırken nelerin yapılması gerektiği konularında detaylı bilgilendirmede bulundular. Yaklaşık 2 saat süren toplantının son bölümünde ise katılımcılardan gelen soruları cevaplandırıldı.