Aç kalan köpekler 45 koyun ve keçiyi telef etti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde koyun ve keçilerin bulunduğu bir ağıla giren 30 civarında köpek yaklaşık 45 hayvanı telef etti. Yaklaşık 60 bin lira civarında bir zararı olduğunu kaydeden üretici Mehmet Alat, çevrede belediyeler tarafından küpelenerek bırakılan 500 civarında başıboş köpek olduğunu ve buna bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde 15 yıldır hayvancılık işiyle uğraşan 35 yaşındaki Mehmet Alat, sabah saatlerinde 30-35 civarında yabani köpeğin küçükbaş ağılana girdiğini ve 45 civarında koyun ve keçiyi telef ettiğini söyledi. Köpekleri kovalamak için geldiklerinde kendilerine de saldırmaya çalıştıklarını anlatan Alat, yaralı hayvanların da birer birer ölmeye başladığını dile getirdi. Alat birçok belediye tarafından küpelenen köpeklerin kendi mahalleleri civarına bırakıldığını ve köpeklerin aç kaldıkları için saldırgan olduklarını dile getirdi.

Dededen kalma hayvancılık mesleğini 15 yıldır sürdürdüğünü anlatan Alat, "15 yıldır Saruhanlı Sarıçam Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşıyorum. Bugün sabah saatlerinde başımıza bir olay geldi. Daha önce birkaç arkadaşın birkaç hayvanının telef olduğunu duymuştuk. Bizim çiftliğimiz korunaklı diye çok dikkate almamıştık. Çiftliğimize giremezler diye çokta umursamamıştık. İnsanın başına gelince anlıyor. 40'a yakın köpek sürüsü sabah 07.00 sıralarında çiftliğimize girerek 45'e yakın hayvanımızı telef etti. Boğarak öldürüp yemişler. Biz de burada gelip gördük. Müdahale etmek istedik fakat köpekler bize saldırdı. Bir şey yapamadık. Zaten hayvan hakları var. Köpeğin birine bir tekme atsan aylarca mahkemeye gidiyorsun ama benim burada malımız ve canımız yandı. Hiçbir şey de olacağını sanmıyorum. Burada yaklaşık 55-60 bin liralık malımız telef oldu. Bizim geçim kaynağımız bu. Buradan 5 aile geçimimizi sağlıyorduk. Sigortam dahi yok. Kendi sağlık sigortamı da ödeyemiyorum ki hayvanlara sigorta yapayım. Zaten ekonomik krizdeyiz" dedi.

Öte yandan telef olan hayvanlar kazılan çukurlara gömülerek ağılda dezenfekte çalışması yapıldı.