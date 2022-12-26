Açık Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma etkinliği

Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği çerçevesinde Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesinin geliştirilmesi ve kurumda bulunan hükümlülere okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla etkinlik düzenlendi. Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumunda eğitim iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde Manisa Eğitim Projeleri 2023'ü desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte İnfaz Kurumunda oluşturulan kütüphanenin kurulması ve hükümlülerin okuma istatistiklerine ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

Vali Yaşar Karadeniz programda yaptığı konuşmada “Manisa Valiliği olarak zaman zaman farklı konularda kurumlarımızla iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliği içerisinde kitapla ve okumakla ilgili kampanyalar ilk sıralarda yer alıyor. Başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere diğer kurumlarımızla bu konuda birçok çalışmamız var. Burasıyla ilgili de bize talep iletildikten sonra bütçe ayrıldı ve o bütçe çerçevesinde 720 kitap temin ettik” dedi.

Eğitimle ilgili kurumlarla yapılan iş birliği çalışmalarında hedefin gençleri yetiştirmek olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, “Aslında hedefimiz insanların kendilerini yenilemesine katkı sağlamaktır. Çünkü bana yaşlanmak nedir diye sorarlarsa ben kendini yenileyememektir diye tabir ediyorum. Eğer bir insan yeni şeylere kendini adapte edemiyorsa, kendini geliştiremiyorsa işte orada yaşlanmaya başlamış demektir. İnsanın kendini yenilemesinin en etkin aracı da kitaptır. Sosyal medya veya internet onun bir alternatifi olarak görülebilir ama oradaki bilgilerin sağlıklılığı tartışılır. Faydası kadar zararı da konuşulabilecek bir mecra. Ama kitap için öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Kitap okuyup da bunun zararını gördüm diyen insanı henüz tanımıyorum. Burada da Ceza İnfaz Kurumunda kurulmuş olan kütüphanenin ve düzenlenen bu etkinliğin de cezaevinin amacına uygun olduğu kanaatindeyim. Amacımız burada bulunan kişileri yeniden topluma kazandırmaktır. Bu anlamda burada okuma faaliyetlerinin yapılması ve sürdürülmesi bu amaca katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir çalışmada emeği geçen ve katkı sunan kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kütüphane ve okuma çalışmaları hakkında slayt eşliğinde sunumun yapıldığı programda kitap okuma etkinliği de yapıldı.

Programın sonunda Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesinin kurulmasına ve okuma etkinliğinin düzenlenmesine katkı verenlere Teşekkür Belgesi takdim edildi. Ayrıca kütüphaneden kitap alıp en çok kitabı okuyan Ceza İnfaz Kurumu personeli ve hükümlülere hediye verildi.