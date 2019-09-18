Açık Hava Konserleri'nde son sahne 6 eksi 1'in oldu

Akhisar Belediyesi tarafından yaz aylarına renk katan Açık Hava Konserleri yerel grup 6 eksi 1'in performansı ile sona erdi. Son konserde sahne alan Akhisarlı öğrencilerden oluşan 6 eksi 1 isimli grup seslendirdiği rock şarkılarıyla geceye ayrı bir güzellik kattı.

Akhisar Gölet alanında her salı günü gerçekleşen yaz konserlerinde şehrin farklı yerel sanatçıları Akhisarlılarla buluşarak, yaz gecelerine ayrı bir renk kattı. Akhisar Belediyesi'nin kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında yaptığı açık hava yaz konserlerinin gelecek yıl daha coşkulu bir şekilde devam edeceği bildirildi. Müzik dolu yaz akşamlarının son gecesinde sahne alan Akhisarlı lise öğrencilerinden oluşan 6 eksi 1 grubu da son geceye yakışır bir sahne performansı sergiledi. 6 eksi bir grubunda sahnede gitarlarda Nehir Özbek, Gurur Özbek ve Ali Erkin Sütçü, Kajon'da Atakan Buldu ve solist olarak Rümeysa Karaaslan yer aldı. Dolu dolu geçen yaz akşamlarında düzenlenen etkinlikler için Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür eden Akhisarlılar gelecek yıl da etkinliklerin devam etmesini diledi.

Yaz gecelerinin gelecek yıl daha farklı ve daha renkli geçeceğini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, spor, kültür ve sanat şehri Akhisar'ın bunlardan daha fazlasını hak ettiğini belirterek, gelecek kuşaklara daha iyi bir şehir bırakmak için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.