Açık kaynaklardan kullanılan sularda hastalıklara dikkat!

Güldane Kaçar, insan hayatı için en temel ihtiyaç olan suyun, kontrolsüz su kaynaklarından tüketilmesi durumunda oluşabilecek olumsuzluklar konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Yaşamsal faaliyetlerin devamı için en temel ihtiyaç maddesi olan suyun sağlıklı ve güvenli bir şekilde tüketime sunulmasının halk sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini belirten Güldane Kaçar, "Özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklığına bağlı olarak su ihtiyacı artmaktadır. Su kaynaklarının yetersizliği, ihtiyacı karşılamak için kontrolsüz su kaynaklarının kullanımına olan eğilim, içme ve kullanma sularının klorlama imkanı olmayan kaynaklardan alınması su kaynaklı hastalıklara yol açabilmektedir. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında, sıklıkla görülebilen su kaynaklı hastalıkların önlenmesi, kontrol edilmesi ve acil müdahalesi ile ilgili bütün tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik arz edecek şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda; Kaynağı belirsiz olan ya da yeterince klorlandığından emin olunmayan suların (Şebeke harici çeşmelerin) kullanımının önlenmesi, içme ve kullanma suyu olarak kullanımının elzem olması durumunda bu suların kaynatılarak veya klorlandıktan sonra kullanılması, gerekli durumlarda suların ferdi dezenfeksiyonunun yapılarak tüketilmesi halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.” dedi.

İçme suyunun tüketimi konusunda hijyen koşullarını sağlamanın da oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Kaçar, "Ayrıca hastalıkları önleme açısından hijyen koşulları sağlamak oldukça önemlidir. Günümüzde toplumda hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması önemli bir koruyucu sağlık hizmeti olarak değerlendirilmektedir. El yıkama ve kişisel bakım konusunda eğitimler okul öncesi dönemlerde başlamaktadır ve yaşam boyu devam etmektedir. Hijyeni sağlamada en temel kural ellerin doğru yöntemle yıkanmasıdır. El Yıkama birey ve toplum sağlığı açısından basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından uygulanabilir ve son derece etkili bir yöntemdir. Hastalıklardan korunmak için tüketecek olduğumuz sebze ve meyveleri bol su ile yıkayarak kullanmak, çocukların da yıkanmamış meyve ve sebze yemelerinin önlenmesi gerekmektedir.” dedi.

İlçede içme suyu tüketimi ile ilgili çeşitli bilgilendirmeler yaptıklarını kaydeden Dr. Kaçar, camilerde, kahvehanelerde ve kafelerde bilgilendirmelerin yapıldığını muhtarlara da ekstra hijyen eğitimi verildiğini söyledi.