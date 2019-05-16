Adakale'nin merdivenleri gökkuşağı renklerine büründü

Şehzadeler Belediyesi, Adakale Mahallesi'ndeki Kuşçular Kahvesi yanındaki merdivenleri gökkuşağı renklerine boyadı. Rengarenk olan merdivenler büyük beğeni aldı.

Çevre güzelleştirme çalışmaları kapsamında Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adakale Mahallesi'ndeki Kuşçular Kahvesi yanında yer alan sokakta merdivenleri gökkuşağı renklerine boyadı. Rengarenk olan merdivenler sokağa ayrı bir güzellik katarken, çalışmayı gören vatandaşlar uygulamayı çok beğendiğini dile getirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çalışmalarla ilgili olarak; çevre güzelleştirme çalışmaları kapsamında merdivenleri renklendirerek sokağa hoş bir görünüm kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Vatandaşlardan yapılan çalışma sonrası güzel geri bildirimler aldıklarını kaydeden Başkan Çelik, gökkuşağı merdivenlerini uygun olan diğer mahallelerde de hayata geçireceklerini belirtti. Gökkuşağı renklerinin insanın içini ısıttığını ve huzur verdiğini kaydeden Başkan Çelik, “Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğa canlandı, yenilendi. Sokak ve mahallelerimizin de bu yenilenme canlanmadan nasibini almasını istiyoruz. İlçemizin yeşil alan, park ve bahçelerinde ekiplerimiz 157 bin rengarenk çiçeği toprakla buluşturuyor, peyzaj çalışmaları yapıyor. Bunların yanında ekiplerimiz gökkuşağı merdiveni yaparak, sokaklarımıza, mahallelerimize renklerin güzelliğini taşıyor.” dedi.