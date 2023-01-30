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Adalasporlu karateciler Antalya'dan madalyalarla döndü

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Adalaspor Karate takımı, Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen İllerarası Karate Şampiyonası’nda 1 altın, 4 gümüş, 5 bronz ile toplamda 10 madalya kazandı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Adalaspor Karate takımı, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen İllerarası Karate Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş, 5 bronz ile toplamda 10 madalya kazandı.


İllerarası Karate Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlendi. Manisa'nın Salihli ilçesindeki Adalaspor Karate takımı şampiyonadan 1 altın, 4 gümüş, 5 bronz ile toplamda 10 madalya kazandı. Salihli başta olmak üzere Adala Mahallesi'nin ve kulübün adını Antalya'da duyurduklarını ve tanıttıklarını belirten Adalaspor Kulüp Başkanı Suat Pekçolak, "Kulübümüzün ismini duyurmaya devam edeceğiz. Bu sevda bitmez. Kulübümüz velilerden herhangi bir aidat ve ücret almadan sporculara kendi imkanları ile eğitim vermektedir. Maçlara da tamamen şahsımın ve velilerimizin imkanları ile gitmekteyiz. Çocuklarımız okulun yemekhanesinde kısıtlı bir alanda çalışıyordu, buranın dar gelmesi üzerine kendi imkanlarımızla bir antrenman salonu yaptık. Amacımız gençleri kötü alışkanlardan uzaklaştırmak ve milli takıma sporcu kazandırmak” diye konuştu.

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