Adalet Bakan Yardımcısı Öner: “Vatandaşımızın gözündeki o yanlış algının düzelmesini istiyoruz”

Bugün işte Foça Cezaevi. Orada hayvancılıktan, mobilyacılığa, deri ürünlerine kadar birçok alan var” dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışını yapmak üzere Manisa'ya gelen Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Manisa Valisi Ahmet Deniz, bugün açılacak olan İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı hazırlıklarıyla ile ilgili Bakan Yardımcısı Öner'e bilgi verdi. Vali Deniz, “Vatandaşlarımız cezaevlerini film ve dizilerde gördükleriyle biliyor ancak cezaevlerinde yapılan faaliyetleri, üretilen ürünleri burada açılan fuarda görme imkanı bulacak. Cezaevlerinde nelerin yapılması gerektiği konusunda açılan bu fuar dünyaya bir örnektir” dedi.

"Yanlış algının düzelmesini istiyoruz”

Memleketi Manisa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, cezaevlerindeki faaliyetler hakkında konuştu. Öner, "Bizim vatandaşımız cezaevlerinde sadece ceza çekildiğini zannediyor. Aslında bizim cezaevlerimiz aynı zamanda bir eğitim evi, üretim yeri ve fabrikadır. Bugün işte Foça Cezaevi. Orada hayvancılıktan, mobilyacılığa, deri ürünlerine kadar birçok alan var. Biz bunu vatandaşımıza tanıtmak istiyoruz. Vatandaşımızın gözündeki o yanlış algının düzelmesini istiyoruz. Çünkü biz cezaevlerinde sadece ceza vermiyoruz, ıslah ve topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah Manisalılar çalışmalarımızı beğenir" dedi.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Adalet Bakanlığı bürokratları da hazır bulundu.