Aday gösterilmeyen MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

MANİSA (İHA) – MHP'li Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, milletvekili adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa eden Nurullah Savaş'ın, MHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkan adayı olarak açıklanmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Eski Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın MHP'den milletvekili adaylığı için belediye başkanlığından istifa etmesi sonrası meclis üyelerinin çoğunluğuyla 1 Mayıs 2018 tarihinde Selendi Belediye Başkanlığına seçilen MHP'li Yasin Dumlupınar, MHP Genel Merkezinin 31 Mart yerel seçimlerinde eski başkan Nurullah Savaş'ı yeninden aday göstermesi sebebiyle partisinden istifa etti.

İstifasıyla ilgili olarak gazetecilere bir açıklama yapan Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, "2014 yerel seçimlerinde mensubu olduğum MHP'den meclis üyesi seçildim. Görev sürem içinde her zaman teşkilatımın emrinde oldum. İnandığım ilkelerimden ödün vermeden ekip ruhuyla çalıştım. 26 Nisan 2018 tarihinde mevcut belediye başkanının milletvekili adayı olması ile boşalan belediye başkanlığı görevine, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde de MHP Belediye Başkan adayı olmam şartıyla şahsıma o günkü belediye başkanı ve MHP Genel Merkezi tarafından belediye başkanı olmam teklif edildi. Belediye Meclisi tarafından yapılan seçim sonucunda belediye başkanı seçilerek 1 Mayıs 2018 tarihi itibariyle göreve başladım. Belediyemizin imkanları ölçüsünde ilçemize hizmet ettim. Bu süreçte büyükşehir belediyesi ile uyum içerisinde çalışma adına çaba ve gayret gösterdim, ancak hiç anlaşılmadık bir şekilde iyi niyetimize rağmen hizmetlerim engellenmeye çalışıldı. Hep önümüz kesildi. Bizler Selendi'ye hizmet etmeye çalışırken birileri siyaseten etik olmayan yollarla yolumuzu kesmek için mücadele etti. MHP Genel Merkezi tarafından defalarca şahsımın aday yapılacağı söylenilmesine rağmen, ilçe teşkilatımız, sendikalar, ülkü ocakları, kadın kolları teşkilatımızın adaylığım noktasında hemfikir olmasına rağmen ne yazık ki hiç dikkate alınmadan eski belediye başkanı tekrar aday ilan edildi. Bunu siz değerli hemşehrilerimin takdirlerine sunuyorum. Aldığım siyasi terbiye gereği partimin her zaman ilkelerini savundum. Şahsımı hiçbir zaman Selendi'nin ve teşkilatımızın üzerinde görmedim. Gerek ilçe başkanlığım döneminde gerekse daha sonraki encümenlik ve belediye başkanlığı dönemimde ben değil biz mantığı ile teşkilatımla birlikte ekip ruhuyla hareket ettim. Şahsıma karşı yapılan bütün bu olumsuzluklardan sonra MHP'de siyaset yapma imkanımın kalmadığını düşünerek bu günden itibaren MHP'den istifa ediyorum. Hiç kimseyle bir derdim ya da problemim yoktur. Tek derdimiz Selendi'ye hizmettir. Görev yaptığım süre içerisinde yanımda olan ilçe teşkilatıma, sendika yöneticilerime, Ülkü Ocakları temsilciliğine, kadın kolları başkanlığına, belediye meclis üyelerime ve partili partisiz bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki süreçte yoluma siz değerli Selendili hemşehrilerimin takdir edeceği doğrultuda, sizlerle beraber yürüyeceğim. Selendi'nin Selendililer tarafından yönetileceği düsturuyla hareket edeceğim” dedi.